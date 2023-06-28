Тим часом ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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ЗСУ досягнули певних досягнень

Олексій Резніков повідомив, що українські захисники продовжують завдавати великих втрат російським загарбникам, маючи звільнення українських земель як мету. Він розповів, що українські сили досягли "певних досягнень". Проте Генштаб їх ще не оприлюднив, щоб уникнути викриття українських військ. І насправді це має сенс, оскільки окупанти іноді бояться доповідати "на верх" про втрату українських територій.

Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству,

– додав Резніков.

Україна продовжує контрнаступ