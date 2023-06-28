Между тем ВСУ продолжают наносить врагу потери. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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ВСУ достигли определенных достижений

Алексей Резников сообщил, что украинские защитники продолжают наносить большие потери российским захватчикам, имея освобождение украинских земель как цель. Он рассказал, что украинские силы достигли "определенных достижений". Однако Генштаб их еще не обнародовал во избежание разоблачения украинских войск. И в самом деле это имеет смысл, поскольку оккупанты иногда боятся докладывать "наверх" о потере украинских территорий.

Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся дальше докладывать начальству,

– добавил Резников.

Украина продолжает контрнаступление