28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала видео с эмоциями украинских бойцов после радостного события. Следует отметить, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла 27 июня, что наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня.

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Что известно об украинском флаге на Курдюмовской дамбе

Эмоции наших воинов после успешного штурма,

– написали военные.

На видео слышно, как украинские военные эмоционально реагируют на украинское знамя на Курдюмовской дамбе.

"Курдюмовка, дамба, 26.06 (2023 года – 24 Канал). Мы это сделали за полтора дня. Покажите тех, кто сделает это лучше… Штурмовой отряд 28-й ОМБр на Курдюмовской дамбе устанавливает флаг. Пусть п**ары видят и знают, что придем за ними", – отметили военные.

ВСУ показали видео с Курдюмовской дамбы: смотрите на кадры

Где расположена Курдюмовка, возле которой ВСУ установили флаг: смотрите на карте

Также украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что они разгромили вражеский батальон россиян в районе Курдюмовки. Как следствие:

до 35 ликвидированных;

40 – убежали;

несколько оккупантов сдались в плен.

Это немаловажный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это – результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности,

– объяснили военные.

Успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки: смотрите видео

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