Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она анонсировала хорошие результаты и в очередной раз отметила важность информационной тишины.
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Мощная агитация и пропаганда
Пока ситуация в Херсонской области достаточно стабильная, однако напряженная. Враг атакует и пытается отбить у Сил обороны хотя бы желание продвигаться вперед.
Счастье любит тишину, поэтому позволим ему созреть и тогда оно будет. Пока нужно держать информационную тишину для того, чтобы мы смогли отработать так, как надо,
– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".
Оккупанты пытаются давить и настроить население на временных оккупированных территориях против ВСУ. Это очень важный посыл, который россияне используют всякий раз, как только Силы обороны начинают активные действия.
Мы с этим сталкивались и при деоккупации правого берега Херсонской области. Сейчас этот механизм враг снова мощно включает в систему агитации и пропаганды на левом берегу Херсона,
– отметила Гуменюк.
Очень важна информационная тишина, которую украинские военные корректируют правильными информационными посылами, общаясь с местным населением.
Какая ситуация на левом берегу Херсонщины: смотрите видео
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают штурмы и уничтожают россиян с позиции на флангах города.
- Минобороны Украины 26 июня сообщило об освобождение села Ровнополь в Донецкой области. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень отметил, что со всех сторон Ровнополь был окружен минными полями очень сложного характера.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес отметил, что украинским бойцам через несколько недель контрнаступления удалось отвоевать больше территорий этим летом, чем оккупантам захватить зимой.