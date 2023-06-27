Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона анонсувала хороші результати й вкотре наголосила на важливості інформаційної тиші.
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Потужна агітація та пропаганда
Наразі ситуація у Херсонській області досить стабільна, проте напружена. Ворог атакує й намагається відбити у Сил оборони хоча б бажання просуватися вперед.
Щастя любить тишу, тому дозвольмо йому дозріти й тоді вже воно буде. Поки що треба тримати інформаційну тишу для того, аби ми змогли відпрацювати так, як треба,
– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".
Окупанти намагаються тиснути й налаштувати населення на тимчасового окупованих територіях проти ЗСУ. Це дуже важливий посил, який росіяни використовують щоразу як тільки Сили оборони починають активні дії.
Ми з цим зіштовхувалися й під час деокупації правого берега Херсонської області. Зараз цей механізм ворог знову потужно включає у системі агітації та пропаганди на лівому березі Херсонщини,
– зазначила Гуменюк.
Дуже важлива інформаційна тиша, яку українські військові коригують правильними інформаційними посилами, спілкуючись з місцевим населенням.
Яка ситуація на лівому березі Херсонщини: дивіться відео
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
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- Міноборони України 26 червня повідомило про звільнення села Рівнопіль на Донеччині. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що з усіх боків Рівнопіль був оточений мінними полями дуже складного характеру.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що українським бійцям за кілька тижнів контрнаступу вдалося відвоювати більше територій цього літа, аніж окупантам захопити взимку.