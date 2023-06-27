Якщо ви забули, то взимку цього року окупанти анонсували так званий "великий наступ", у ході якого хотіли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тоді завдяки Збройним Силам загарбникам не вдалось втілити у життя свої плани.
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Разом з тим зараз українська армія пішла в контрнаступ та звільнила близько 300 кілометрів територій. Як зазначає глава оборонного відомства Британія Бен Воллес, Україна поступово, але стабільно здійснює прогрес в атаках.
У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більше території, ніж Росія захопила під час свого зимового наступу,
– констатував політик.
Окрім того, він наголосив, що загарбники хотіли здійснити прорив в Луганській області цими тижнями, однак ЗСУ цьому завадили: "Росія мала деякі невеликі успіхи, але українські сили завадили прориву".
Бен Воллес про успіхи контрнаступу ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останнє
- Не так давно українські бійці відвоювали території на схід від села Красногорівки, що поблизу Донецька. Ця земля була під контролем окупантів від 2014 року.
- Британська розвідка переконана, що загарбникам довелось тікати з цього регіону, оскільки наші захисники продемонстрували справжню міць своїми атаками.
- Окрім того, не так давно контрнаступ коментував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що ЗСУ вдалось просунутись по всіх напрямках фронту.