Якщо ви забули, то взимку цього року окупанти анонсували так званий "великий наступ", у ході якого хотіли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тоді завдяки Збройним Силам загарбникам не вдалось втілити у життя свої плани.

Дивіться також Путін йде на Захід, або Випалена земля: рашисти хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах

Разом з тим зараз українська армія пішла в контрнаступ та звільнила близько 300 кілометрів територій. Як зазначає глава оборонного відомства Британія Бен Воллес, Україна поступово, але стабільно здійснює прогрес в атаках.

У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більше території, ніж Росія захопила під час свого зимового наступу,

– констатував політик.

Окрім того, він наголосив, що загарбники хотіли здійснити прорив в Луганській області цими тижнями, однак ЗСУ цьому завадили: "Росія мала деякі невеликі успіхи, але українські сили завадили прориву".

Бен Воллес про успіхи контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Зверніть увагу! Були чутки про те, що Воллес може стати наступним генсеком НАТО після Єнса Столтенберга. Однак, як написали у виданні The Economist, він вийшов із цієї боротьби, сам про це заявивши.

Контрнаступ ЗСУ: останнє