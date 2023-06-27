Зеленський розповів, що упродовж дня побував на передових позиціях ЗСУ у Донецькій та Запорізькій областях, інформує 24 Канал. Президент подякував воїнам. Зокрема, за слова підтримки, дуже теплі обійми, а також – шеврони. Президент пообіцяв розповісти історію кожного з них.

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Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Побажав хлопцям побільше таких днів,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що відвідав підрозділ "Хортиця". Його герої відзначилися у боях за Бахмут. Також Зеленський наголосив, що відвідав морпіхів – дуже потужних та дуже акуратних.

"Потім – "Таврія", Південь, фронт. Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку", – наголосив президент.

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Кому Зеленський вручив золоті зірки Героя України

Президент розповів, що вручив дві золоті зірки Героя України:

капітану Олегу Оливі – командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ;

майору Сергію Дудіну – заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади.

Зеленський наголосив, що вони – справді величні люди.