Зеленский рассказал, что в течение дня побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, сообщает 24 Канал. Президент поблагодарил воинов. В частности, за слова поддержки, очень теплые объятия, а также шевроны. Президент пообещал рассказать историю каждого из них.
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Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня во всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней,
– подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал, что посетил подразделение "Хортица". Его герои отличились в боях за Бахмут. Также Зеленский подчеркнул, что посетил морпехов – очень мощных и очень аккуратных.
"Потом – "Таврия", Юг, фронт. Насыщенный день, много эмоций. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку", – подчеркнул президент.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Кому Зеленский вручил золотые звезды Героя Украины
Президент рассказал, что вручил две золотые звезды Героя Украины:
- капитану Олегу Оливе – командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ;
- майору Сергею Дудину – заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады.
Зеленский подчеркнул, что они – действительно величественные люди.