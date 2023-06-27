Зеленский рассказал, что в течение дня побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, сообщает 24 Канал. Президент поблагодарил воинов. В частности, за слова поддержки, очень теплые объятия, а также шевроны. Президент пообещал рассказать историю каждого из них.

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Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня во всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней,

– подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что посетил подразделение "Хортица". Его герои отличились в боях за Бахмут. Также Зеленский подчеркнул, что посетил морпехов – очень мощных и очень аккуратных.

"Потом – "Таврия", Юг, фронт. Насыщенный день, много эмоций. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Кому Зеленский вручил золотые звезды Героя Украины

Президент рассказал, что вручил две золотые звезды Героя Украины:

капитану Олегу Оливе – командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ;

майору Сергею Дудину – заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады.

Зеленский подчеркнул, что они – действительно величественные люди.