Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону розповів, як відбувалася деокупація населеного пункту, повідомляє 24 Канал.

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Як ЗСУ звільняли Рівнопіль

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що з усіх боків Рівнопіль був оточений мінними полями дуже складного характеру.

Інженерні війська пробили коридор і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Наразі тривають стабілізаційні заходи,

– зауважив Шершень.

За його словами, у Рівнополі не було цивільних, адже він – вщент зруйнований.

Зверніть увагу! Бійці з 31 окремої механізованої бригади вже продемонстрували перші кадри зі звільненого Рівнополя.

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Успіхи ЗСУ на фронті: коротко