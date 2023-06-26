Відповідне відео опублікували військові 31 окремої механізованої бригади. Про звільнення населеного пункту від ворогів стало відомо 26 червня 2023 року.
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ЗСУ показали відео з Рівнополя
Сьогодні 25 червня 2023 року (ймовірно, мовиться про 26 червня – 24 Канал) бійцями 2 механізованого батальйону 31 механізованої бригади було звільнено село Рівнопіль. Окупанти тікають, ми йдемо вперед,
– зауважили військові.
ЗСУ записали відео з Рівнополя: дивіться кадри зі звільненого села
Де розташований Рівнопіль: дивіться на карті
Що відомо про визволення Рівнополя на Донеччині
- Населений пункт, що у Волноваському районі Донеччини, перебував в окупації, починаючи з березня 2022 року.
- Вже 26 червня 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські Сили оборони повернули контроль над Рівнополем.