Відповідне відео опублікували військові 31 окремої механізованої бригади. Про звільнення населеного пункту від ворогів стало відомо 26 червня 2023 року.

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ЗСУ показали відео з Рівнополя

Сьогодні 25 червня 2023 року (ймовірно, мовиться про 26 червня – 24 Канал) бійцями 2 механізованого батальйону 31 механізованої бригади було звільнено село Рівнопіль. Окупанти тікають, ми йдемо вперед,

– зауважили військові.

ЗСУ записали відео з Рівнополя: дивіться кадри зі звільненого села

Де розташований Рівнопіль: дивіться на карті

Що відомо про визволення Рівнополя на Донеччині

Населений пункт, що у Волноваському районі Донеччини, перебував в окупації, починаючи з березня 2022 року.

Вже 26 червня 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські Сили оборони повернули контроль над Рівнополем.

Зверніть увагу! Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, що протягом останнього тижня ЗСУ вдалося просунутися у самому Бахмуті. Це не значне просування, та воно допоможе сформувати найбільш якісний плацдарм, щоб звільнити місто. Детальніше про це читайте за посиланням.