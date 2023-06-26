Соответствующее видео было опубликовано военными 31 отдельной механизированной бригады. Об освобождении от врагов населенного пункта стало известно 26 июня 2023 года.

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ВСУ показали видео из Ровнополя

Сегодня 25 июня 2023 года (вероятно, речь идет о 26 июня – 24 Канал) бойцами 2 механизированного батальона 31 механизированной бригады была освобождена деревня Ровнополь. Оккупанты убегают, мы идем вперед,

– заметили военные.

ВСУ записали видео из Ровнополя: смотрите кадры из освобожденной деревни

Где расположен Ровнополь: смотрите на карте

Что известно об освобождении Ровнополя на Донетчине

Населенный пункт в Волновахском районе Донбасса находился в оккупации, начиная с марта 2022 года.

Уже 26 июня 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские Силы обороны вернули контроль над Ровнополем.

Обратите внимание! Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, что в течение последней недели ВСУ удалось продвинуться в самом Бахмуте. Это не значительное продвижение, и оно поможет сформировать наиболее качественный плацдарм, чтобы освободить город. Подробнее об этом читайте по ссылке.