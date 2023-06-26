Соответствующее видео было опубликовано военными 31 отдельной механизированной бригады. Об освобождении от врагов населенного пункта стало известно 26 июня 2023 года.
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ВСУ показали видео из Ровнополя
Сегодня 25 июня 2023 года (вероятно, речь идет о 26 июня – 24 Канал) бойцами 2 механизированного батальона 31 механизированной бригады была освобождена деревня Ровнополь. Оккупанты убегают, мы идем вперед,
– заметили военные.
ВСУ записали видео из Ровнополя: смотрите кадры из освобожденной деревни
Где расположен Ровнополь: смотрите на карте
Что известно об освобождении Ровнополя на Донетчине
- Населенный пункт в Волновахском районе Донбасса находился в оккупации, начиная с марта 2022 года.
- Уже 26 июня 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские Силы обороны вернули контроль над Ровнополем.