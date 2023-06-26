Про це 24 Каналу заявив майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що мовиться про напрямок монумента з літаком.

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"Вдалося просунутися безпосередньо в самому місті. Щодо околиць Бахмута – війська зараз тиснуть. Нам вдалося, ЗСУ, 3 окремій штурмовій бригаді, реалізувати всі свої плани щодо виходу вздовж лінії каналу", – наголосив Кудряшов.

Нині українські військові мають дуже чіткі позиції, які відбили у ворога. Окупанти перебувають у скрутному становищі. У них багато ліквідованих та поранених, багато росіян взяли у полон. Тож ЗСУ будуть продовжувати тиснути й намагатися просуватися вперед за допомогою якісного планування та засобів. Зокрема, тиснути на ворога до населеного пункту Кліщіївка.