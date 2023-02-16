Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін готується до багаторічної війни: чого не вистачить Росії
Юсов зазначив, що до кінця березня, на думку Путіна, окупанти мають вийти на адмінкордон Луганської та Донецької областей.
Як і всі попередні рази, у них це не вийде. Зараз ми бачимо цей поспіх і кидання живої сили, яке зараз відбувається на Сході. Ключове завдання окупантів – взяти Схід. Це була б бодай якась перемога для ворога,
– наголосив Юсов.
Він також нагадав, що плани ворога завжди руйнуються. І вже скоро мине рік відтоді, як окупанти "за 3 дні" беруть Київ.
Додамо, що українська розвідка раніше попереджала про те, що Росія планує новий наступ на Україну. Окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська. А 14 лютого помітили, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.
Натомість фахівці американського Інституту вивчення війни стверджують, що Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні на Федеральних зборах 21 лютого.
Ракетний терор триває
- У ніч проти 16 лютого російські загарбники вдарили по Україні ракетами та безпілотниками. Ворог випустив 36 ракет як з акваторії Азовського, так і Чорного моря.
- Наша ППО збила 16 ракет. Зокрема, 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Відомо також про пожежу, яку вдалося ліквідувати.