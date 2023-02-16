Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Юсов зазначив, що до кінця березня, на думку Путіна, окупанти мають вийти на адмінкордон Луганської та Донецької областей.

Як і всі попередні рази, у них це не вийде. Зараз ми бачимо цей поспіх і кидання живої сили, яке зараз відбувається на Сході. Ключове завдання окупантів – взяти Схід. Це була б бодай якась перемога для ворога,

– наголосив Юсов.

Він також нагадав, що плани ворога завжди руйнуються. І вже скоро мине рік відтоді, як окупанти "за 3 дні" беруть Київ.

Додамо, що українська розвідка раніше попереджала про те, що Росія планує новий наступ на Україну. Окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська. А 14 лютого помітили, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.

Натомість фахівці американського Інституту вивчення війни стверджують, що Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні на Федеральних зборах 21 лютого.

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