Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у 2024 році війна буде тривати, але вже на знищення окупаційних військ.

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Демілітаризація "другої армії світу"

Коваленко переконаний, що для багаторічної війни у Росії нема такої кількості техніки. Ворогу вистачить лише людського ресурсу, але цього не достатньо для виснажливої боротьби.

"Сучасна війна – це не використання виключно людського ресурсу. Це використання технічної та технологічної складової. Якщо її нема, ти не можеш вести довготривалу війну. У випадку з Україною ми побачили, як у 2022 році фактично було демілітаризовано "другу армію світу", – зазначив він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" підкреслив, що повномасштабне вторгнення – це демілітаризація Росії. Країна-агресорка використовує техніку, яку отримала у радянські часи.

Ми можемо прогнозувати, що у 2024 році війна все ж таки буде продовжуватись, але це буде війна не на виснаження російських окупантів, а на їхнє знищення і повне звільнення наших територій,

– вважає Коваленко.

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