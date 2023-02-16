Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в 2024 году война будет продолжаться, но уже на уничтожение оккупационных войск.

К теме У России есть два плана по ситуации в Украине – это Беларусь и Молдова, – Данилов

Демилитаризация "второй армии мира"

Коваленко убежден, что для многолетней войны в России нет такого количества техники. Врагу хватит только человеческого ресурса, но этого недостаточно для изнурительной борьбы.

"Современная война – это не использование исключительно человеческого ресурса. Это использование технической и технологической составляющей. Если ее нет, ты не можешь вести долговременную войну. В случае с Украиной мы увидели, как в 2022 году фактически была демилитаризована "вторая армия мира", – отметил он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что полномасштабное вторжение – это демилитаризация России. Страна-агрессорка использует технику, полученную в советские времена.

Мы можем прогнозировать, что в 2024 году война все же будет продолжаться, но это будет война не на истощение российских оккупантов, а на их уничтожение и полное освобождение наших территорий.

– считает Коваленко.

Коваленко проанализировал планы России: смотрите видео

Новое наступление России: что известно