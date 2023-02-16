Как сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона, именно благодаря России Молдова не единственная.
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И сейчас у врага есть 2 плана, чтобы отвлечь наше внимание:
- Белорусский;
- Молдавский.
По словам Данилова, оккупанты стремятся отвлечь внимание ВСУ к одному или другому направлению.
И у России есть два плана по ситуации в Украине – это Беларусь и Молдова. Задача страны-агрессорки – делать на наших границах точки опасности,
– рассказал Данилов.
В то же время Данилов исключил открытие еще одного фронта в другой стране. Единственное, на что сейчас обращает внимание Кремль – Молдова и Белоруссия. Только там они оказывают влияние на руководство страны.
Что известно о новом наступлении России
Украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. А 14 февраля заметили, что Россия накапливает самолеты у границы с Украиной.
В то же время специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине. На это есть ряд причин, среди которых:
- безумные потери врага;
- отсутствие побед.
Украина готова к любому развитию событий. Вместе с современным оружием от наших партнеров мы вернем все утраченные территории.