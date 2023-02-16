Как сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона, именно благодаря России Молдова не единственная.

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И сейчас у врага есть 2 плана, чтобы отвлечь наше внимание:

Белорусский;

Молдавский.

По словам Данилова, оккупанты стремятся отвлечь внимание ВСУ к одному или другому направлению.

И у России есть два плана по ситуации в Украине – это Беларусь и Молдова. Задача страны-агрессорки – делать на наших границах точки опасности,

– рассказал Данилов.

В то же время Данилов исключил открытие еще одного фронта в другой стране. Единственное, на что сейчас обращает внимание Кремль – Молдова и Белоруссия. Только там они оказывают влияние на руководство страны.

Что известно о новом наступлении России

Украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. А 14 февраля заметили, что Россия накапливает самолеты у границы с Украиной.

В то же время специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине. На это есть ряд причин, среди которых:

безумные потери врага;

отсутствие побед.

Украина готова к любому развитию событий. Вместе с современным оружием от наших партнеров мы вернем все утраченные территории.