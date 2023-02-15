О визите венгерского главы министерства иностранных дел Петера Сийярто в Беларусь стало известно в понедельник, 13 февраля. В то же время, со слов Алексея Резникова понятно, что Будапешт продолжает подыгрывать России.

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Какого "мира" хочет Венгрия

Глава Минобороны не без иронии сказал, что ему также "интересно", какого же "мира" искал Петер Сийярто в Минске. Однако похоже, что речь идет только об отработке кремлевской повестки на фоне новостей о том, что Запад консолидирует свои усилия ради того, чтобы Украина победила в войне.

Для меня это тоже интересный вопрос. Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс, в то же время какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир,

– сказал Резников.

Кроме того, он отметил, что 54 страны собрались в Брюсселе в рамках Рамштайна, чтобы поддержать Украину в противостоянии с врагом. Очевидно, что от встречи следует ожидать усиления процесса поставки оружия нашему государству.

Венгрия не в первый раз становится на сторону России

К этой теме следует упомянуть другие скандалы, связанные с Венгрией и ее поддержкой нынешнего российского режима. И в самом деле это очень важная тема, ведь в центре Европы есть большая страна, которая после почти года полномасштабной войны продолжает толеровать российский терроризм.