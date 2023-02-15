Про візит угорського глави міністерства закордонних справ Петера Сійярто у Білорусь стало відомо у понеділок, 13 лютого. Водночас зі слів Олексія Резнікова зрозуміло, що Будапешт продовжує підігравати Росії.

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Якого "миру" хоче Угорщина

Очільник Міноборони не без іронії сказав, що йому також "цікаво", якого ж "миру" шукав Петер Сійярто в Мінську. Однак схоже, що йдеться тут лише про відпрацювання кремлівської повістки на фоні новин про те, що Захід консолідує свої зусилля заради того, аби Україна перемогла у війні.

Для мене це також цікаве запитання. Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс, водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але в них якийсь паралельний світ,

– сказав Резніков.

Окрім того, він зауважив, що 54 країни зібрались в Брюсселі в рамках "Рамштайну", аби підтримати Україну в протистоянні з ворогом. Очевидно, від зустрічі слід очікувати посилення процесу постачання зброї нашій державі.

Угорщина не вперше стає на сторону Росії

До цієї теми варто згадати інші скандали, що пов'язані з Угорщиною та її підтримкою теперішнього російського режиму. І насправді це дуже важлива тема, адже в центрі Європи є велика країна, яка після майже року повномасштабної війни продовжує толерувати російський тероризм.