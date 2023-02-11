Про це 24 Каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може змінити імідж головного союзника Владіміра Путіна в Європі.

Читайте також Тактичний крок Зеленського: для чого президент запросив Орбана в Україну

Чи приїде Орбан в Україну

Дмитро Тужанський розповів, що Віктор Орбан в будь-якому випадку зараз має імідж головного союзника російського диктатора Владіміра Путіна в Європі, але, якби він позитивно відповів на запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, це б змінилось, і він би міг збалансувати угорську політику.

За словами Тужанського, в оточенні Орбана є люди, які закликали його відвідати Україну ще минулого року, але він настільки боїться Путіна і Кремль, що не наважується це зробити.

Він також не може дозволити собі зробити принаймні проукраїнську заяву, бо боїться аналогічних наслідків, що були ухвалені Росією стосовно Болгарії, яка постачала Україні радянські боєприпаси. За це Росія припинила постачати газ Болгарії.

Орбану доведеться повністю змінювати зовнішню політику

Дмитро Тужанський переконаний, що проблема полягає не скільки в тому, щоб знайти інших постачальників газу, а в тому, що Угорщині доведеться відмовитись не тільки від антиукраїнської позиції, а й від антизахідної та антиамериканської.

Альтернативне від Росії постачання газу означає домовленості з американцями, одночасно з ЄС, норвежцями, поляками. Якщо візити до Києва наповнювати змістовно, то це буде епохальна або фундаментальна зміна зовнішньої політики Орбана,

– сказав Тужанський.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії сумнівається в тому, що угорський прем'єр готовий до такого, але, за його словами, це зробити не складно, бо є запит всередині партії та в суспільстві.

Залежність від Росії – це тягар

Дмитро Тужанський зазначив, що залежність Угорщини від Росії – це вже тягар для самої Угорщини, але існує безліч аргументів відмовитись від такої залежності, проте Орбан з цим не поспішає.

Дмитро Тужанський говорить про страх Орбана перед Путіним: дивіться відео

В будь-якому випадку йому доведеться йти на діалог з ЄС та Україною, бо в найближчі роки почнеться вступ України в ЄС й будуть відбуватись активні перемовини щодо цього, а без участі Угорщини це питання не вирішиться.

Ну думку Тужнанського, для України та Угорщини було б вигідно, якби Віктор Орбан принаймні просто мовчав про ситуацію в Україні. Як зазначив директор Інституту центральноєвропейської стратегії, Орбан вміє це робити у вигідних йому питаннях, наприклад, коли йому потрібні гроші з європейських фондів.

Позиція Угорщини щодо війни: останні новини