Заяву в стилі кремлівськогої пропаганди зробив глава адміністрації прем'єра Угорщини Гергей Гуйяш. Коментуючи прагення України вступити в НАТО, він заявив, що будь-яка країна має право просити про вступ до Альянсу.

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Угорщина погрожує світовою війною

Водночас Гуйяш вважає, що нібито членство України в НАТО "означатиме негайну світову війну". Слід зазначити, що саме таку риторику просуває Кремль. Однак у Москві ніяк не відреагували, що до НАТО вирішили вступити Швеція і Фінляндія, внаслідок чого кордони Альянсу стали ще ближчі до Росії.

Крім того, глава адміністрації Орбана негативно висловився щодо вступу України до Євросоюзу. Він поскаржився на те, що в Україні не вирішене питання угорської нацменшини.

Статус кандидата України підтримали в ЄС, але насамперед має бути вирішено угорське національне питання – закон про українську мову та закон про освіту далекі від європейських стандартів,

– заявив Гуйяш.

Заява глави адміністрації Орбана просякнута лицемірством, оскільки Угорщина підіграє Росії та виправдовує війну проти України. Щонайменше, Будапешт не турбує те, що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого страждає й угорська нацменшина.

Зеленський нагадав Орбану про важливу річ

У четвер, 9 лютого, президент Володимир Зеленський прилетів у Брюссель, де зустрівся з членами Європейської ради. На зустрічі був присутній і прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак інформував, що Зеленський звернув увагу на Віктора Орбана.

Президент нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти. Йдеться про нафтопровід "Дружба", який уникнув нафтового ембарго.

Як Угорщина підіграє Кремлю