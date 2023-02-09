Заявление в стиле кремлевской пропаганды сделал глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш. Комментируя стремление Украины к вступлению в НАТО, он заявил, что любая страна имеет право просить о вступлении в Альянс.

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Венгрия угрожает мировой войной

В то же время Гуйяш считает, что якобы членство Украины в НАТО будет "означать немедленную мировую войну". Следует отметить, что именно такую риторику продвигает Кремль. Однако в Москве никак не отреагировали, что в НАТО решили вступить Швеция и Финляндия, в результате чего границы Альянса стали еще ближе к России.

Кроме того, глава администрации Орбана негативно высказался по поводу вступления Украины в Евросоюз. Он посетовал на то, что в Украине не решен вопрос венгерского нацменьшинства.

Статус кандидата Украины поддержали в ЕС, но, прежде всего, должен быть решен венгерский национальный вопрос – закон об украинском языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов,

– заявил Гуйяш.

Заявление главы администрации Орбана проникнуто лицемерием, поскольку Венгрия подыгрывает России и оправдывает войну против Украины. По меньшей мере, Будапешт не беспокоит то, что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего страдает и венгерское нацменьшинство.

Зеленский напомнил Орбану о важной вещи

В четверг, 9 февраля президент Владимир Зеленский прилетел в Брюссель, где встретился с членами Европейского совета. На встрече присутствовал и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак информировал, что Зеленский обратил внимание на Виктора Орбана.

Президент напомнил Виктору Орбану, что Украина защищает нефтепровод, которым Венгрия получает нефтепродукты. Речь идет о избежавшем нефтяного эмбарго нефтепроводе "Дружба".

Как Венгрия подыгрывает Кремлю