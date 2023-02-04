На днях Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину, якобы "чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию". Министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницкий заявили об этом на встрече в Будапеште. 24 Канал проанализировал, что действительно кроется за этими заявлениями и почему стоит вспомнить историю.

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Как Запад "проспал" угрозу

После победы Запада в "Холодной войне" и распада СССР цивилизованный мир долгое время сам себя успокаивал и ошибочно считал, что наступил тот самый фукуямовский "конец истории" – мир без войн и новых глобальных вызовов. Это была большая ошибка – из-за банального недосмотра Запада, который больше хотел быть визионером, чем жандармом, проспали появление неофашистского режима в Москве, с жаждой мести, реванша и крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

В 2008 году Россия предприняла тестовую попытку войны против Грузии, в 2014 году продолжила опробовать цивилизованный мир и захватила часть украинской территории. В обоих случаях реакция Запада была откровенно слабой и только усиливала аппетиты агрессора – тогда же стало понятно, что вся система коллективной безопасности в мире разрушена.

В 2022 году Россия решила уже открыто напасть на Украину. Запад и на этот раз предпочитал ограничиться "обеспокоенностью", которая кое-где должна была перейти в "глубокую обеспокоенность", однако эти планы разрушило отчаянное украинское сопротивление. Благодаря героизму украинцев блицкриг россиян потерпел фиаско, а Запад наконец осознал опасность. Следствием этого стало осознание проблемы и работа над ошибками. формирование мощной антироссийской коалиции для помощи Украине и ее победы.

Если раньше Украина могла рассчитывать на немецкие шлемы и ограниченное количество оружия для де-факто партизанской борьбы, то сейчас мы получаем от западных союзников современное вооружение, включая системы ПВО, артиллерию, танки и потенциально авиацию. Цивилизованный мир выделяет миллиарды для финансирования не только украинской армии, но и всей экономики.

Новый консенсус: какие страны неожиданно очнулись

Война в Украине нанесла мощный удар по удобной концепции нейтральности. Ее разрушение мы видим своими глазами.

Так, недавно эталон нейтралитета Швейцария объявила об отмене запрета на реэкспорт в Украину летального оружия и военных технологий .

. Исторически нейтральная Ирландия больше не хочет стоять в стороне от глобальных процессов и видит российскую угрозу для себя, увеличивает расходы на оборону и инициирует дискуссию в стране по присоединению к НАТО.

Германия, которая со времен Вилли Брандта выстраивала культ любви к россиянам и их полезным ископаемым, за считанные месяцы избавляется от энергетической зависимости от Москвы и отрекается от наследия Ангелы Меркель.

Нейтральные Швеция и Финляндия официально отказываются от традиционной политики и берут курс на скорейшее присоединение к НАТО, а также выступают одними из лидеров по оказанию оружия и другой помощи Украине.



Государство Израиль, похоже, наконец-то осознало опасность дружбы и создание новой оси стран-террористов – Иран и Россия. И хотя в Тель-Авиве до сих пор предпочитают непубличные шаги и не спешат с официальными заявлениями (в частности, относительно санкций против России), страна делает немало для помощи Украине.

После серии блэкаутов "прозрела" и Молдова, а после попыток России устроить голод в мире из-за блокады украинских портов не стало иллюзий по поводу россиян в далекой Африке – о передаче танков Украине объявило Королевство Марокко, Египет требует от России вывести войска из Украины и доводит Лаврова до истерики, а представители Африки регулярно устраивают россиянам экзекуцию в ООН.

Даже интеллектуальная икона всех "левых" знаменитый словенец Славой Жижек осудил российскую агрессию против Украины и призвал мир предоставить Киеву оружие и ресурсы, при этом осудил "нейтральность" и провозгласил тех, кто исповедует этот принцип в условиях геноцидной войны россиян против Украины, приспешниками Путина. С этим трудно спорить, однако оппозиция существует.

Партия "мира"

Сейчас в цивилизованном мире царит мнение, что война в Украине не личное дело Киева, а вызов для всего мира. Это не расходование денег налогоплательщиков на что-то далекое, а инвестиция в мир во всем мире. Однако это мнение разделяют не все. К сожалению, в Европе и мире до сих пор остается немало "нейтралов" и "путинферштееров". Более того, в 2023 году после новостей о предоставлении Украине западных танков они массово активизировались и подали голос.

Речь, например, о бывшем президенте США Трампе или действующем президенте Хорватии Зоране Милановиче. Последний своим скандальным заявлением попытался не только подыграть Путину и российской геноцидной войне, рассорить хорватов и украинцев, но и напрямую повлиять на общественное мнение в Европе по поводу необходимости продолжения поставок Украине оружия для защиты от агрессии.

Также стоит вспомнить заявления венгерского премьера Виктора Орбана о Крыме и "долго запрягающих, но быстро едущих" россиянах, а также подрывной деятельности правой руки Орбана – министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сиярто.

Еще одним аккордом информационной кампании стала статья бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль в российской газете "Ведомости" с критикой Запада за поддержку Украины. Отметим, что Кнайсль в 2018 году приглашала Путина на собственную свадьбу и танцевала с ним, а годом ранее незаконно посещала оккупированный россиянами Крым, до мая 2022 года заседала в совете директоров "Роснефти", а сейчас радуется снегу в Москве и пишет колонки в местной прессе.



Польский премьер Матеуш Моравецкий напоминает Кнайсль о войне, которую развязали ее хозяева из Кремля / Скриншот

Госпожа Кнайсль в своей статье призывает к примирению агрессора и фактически просит мир сделать то же, что он сделал в 1938 году с ее собственной страной, когда первую Австрийскую республику отдали в жертву Гитлеру (правда, тогда был не "референдум", как у Путина, а плебисцит).



После Аншлюса Австрии Гитлер убедился в собственной безнаказанности и непогрешимости и уже через полгода "присоединял" Чехословакию, а затем начал Вторую мировую войну, в которой австрийцы стали "пушечным мясом".

Важно Австрия и Венгрия решили не отправлять оружие в Украину

Далее выступили министры обороны Австрии и Венгрии. Они пафосно объявили, что страны не будут отправлять оружие Украине. Конечно, объяснения этому демаршу были классическими – предотвращение дальнейшей эскалации и опасения, что война может распространиться на Европу. В принципе, к ним даже не было бы претензий и эта статья не вышла бы, если бы они не приносили вреда. Впрочем, объяснение отказа Украине в оружии пацифизмом и страхом эскалации – это громкое заявление, которое имеет своей целью ослабить антироссийскую коалицию и, соответвенно, желает Украине поражения.

Политику Австрии и Венгрии трудно назвать подыгрыванием Путину и России – это открытая игра на его стороне.

Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий в Будапеште / фото HMZ

Неизученные уроки истории: что не так с Австрией

Важно понимать, что Австрия со времени провозглашения современного государства 1955 года исповедует "вечный нейтралитет". Предыдущие вариации Österreich такими миролюбивыми не были. Когда-то Вена была центром империи Габсбургов (с 1867 по 1918 год – Австро-Венгерская империя), а с 1938 года – частью нацистского Рейха. После победы над нацизмом Австрия была признана жертвой, а не соучастником Гитлера, поэтому была лишена необходимости платить репарации и как-то углубленно "прорабатывать" коллективное искупление.

После завершения Второй мировой только 43 австрийца были приговорены к смертной стране за сотрудничество с нацистами. В то же время бсолютное большинство бывших сотен тысяч членов нацистской партии были амнистированы и уже вскоре вернулись к привычной жизни.

Некоторые сделали хорошую карьеру, в частности в политике. К примеру, австрийский политик и 4-й генсек ООН Курт Вальдхайм являлся членом СА (Штурмовые отряды, парамилитарное формирование в нацистской Германии – 24 Канал), служил в Вермахте до 1945 года, в частности на Восточном фронте, хотя сам утверждал, что завершил службу в 1941-м после ранения. В 80-е правда о Вальдхайме вышла на поверхность, политика даже обвинили в военных преступлениях в Греции и Югославии, однако это не помешало ему победить на выборах и стать президентом Австрии.

На первом фото Курт Вальдхайм (2-й слева), 22 мая 1943 года / на втором Вальдхайм на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в 1981 году

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Вторая австрийская республика сейчас – это маленькое и уютное государство, которое позволяет себе эксперименты по избранию правых популистов на высокие должности, находится под "зонтиком" стран НАТО, но именно ничего не делает и плывет по течению. В животном мире такая позиция называлась бы "паразитированием", а в Австрии это называют "нейтралитетом".

Эта позиция позволяет Австрии быть среди соавторов резолюций в поддержку Украины в ООН, иметь президента большого сторонника Украины Александра ван дер Беллена (он, кстати, имеет украинские корни, его прадед родом с Полтавщины), вызывать "на ковер" российского дипломата за одобрение в соцсетях геноцида украинцев и одновременно терпеть фактическое финансирование терроризма с помощью российского представительства Raiffeisen Bank International.

И снова о Венгрии

Венгрия во Второй мировой была официальным союзником и сателлитом нацистов, венгры воевали против СССР и отличились многочисленными военными преступлениями, в частности на украинских землях.

Пожалуй, самым известным преступлением был акт геноцида в Корюковке в марте 1943 года, когда венгры объединились с нацистами и российскими казаками, чтобы убить 7 000 украинцев.





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После победы над Германией Венгрии не повезло. В отличие от Австрии, которую от Сталина спасли союзники, территории страны были полностью оккупированы Советским Союзом, который обустроил там марионеточный режим "народной демократии" и опустил над Венгрией "железный занавес", также известный как "совок".

В 1956 году венгры восстали против оккупантов, но СССР утопил революцию в крови. Ненависть к россиянам и коммунистам на несколько поколений пустила корни в Венгрии, однако в 21 веке талантливому популисту Виктору Орбану, который, кстати, пришел в большую политику на антисоветской риторике и призывах к демократическим реформам, удалось вернуть всю страну на 180 градусов и выстроить пророссийский автократический режим в сердце Европы

Согласно оценкам Transparency International, Венгрия сейчас является самой коррумпированной страной ЕС.

Венгрия отдала свою энергетическую систему России и сделала свою экономику критически зависимой от Москвы. За это Будапешт играет роль "троянского коня" Евросоюза и НАТО, блокирующего помощь Киеву, санкции против Кремля и россиян, питает местечковый сепаратизм на Закарпатье, а также всеми силами препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Пятая колонна

Хотя Венгрия до сих пор грезит имперским величием, это – маленькие государства, не имеющие большой армии, их военные бюджеты смехотворны. Однако подобные заявления имеют большой резонанс и последствия.

Обратите внимание! В 2022 году Австрия решилась на рекордное повышение военного бюджета – до 2,7 миллиарда евро, это менее 1% ВВП. В 2027 году Вена планирует увеличить расходы до 5,25 млрд евро, что составит 1,5% ВВП (для сравнения, Польша в 2022 году потратила на оборону 2,42% и далее планирует увеличить этот показатель до 4%).



Военный бюджет двоечника ЕС, дотационной Венгрии, в 2021 году составлял 2,2 миллиарда евро – и это при условии, что армия страны проходила процесс перевооружения и переходила на танки Leopard 2 и САУ (PzH 2000).

Размер страны и то, сколько она тратит на оборону, не имеет значения, если есть политическая воля. Так же не имеет значения и то, как далеко ты от России.

Перед нами примеры стран Балтии, которые отдали Украине едва ли не все вооружение и профинансировали сопротивление российской агрессии чуть ли не на всю сумму собственных оборонных бюджетов.

Есть примеры Словении, Финляндии и Швеции. Есть образец Нидерландов – как Венгрия и Австрия, у этой страны нет общей границы с Россией, а поэтому могла бы не бояться российских танков. Но в отличие от Австрии и Венгрии, в этих странах у власти ответственные люди, которые видят дальше собственного носа и понимают всю опасность.

Создается впечатление, что власть и политическая элита Венгрии и Австрии как будто находятся в состоянии, когда российские деньги и преференции лишили их исторической памяти. Только этим можно объяснить их желание – чтобы Россия реализовала в полной мере свой план геноцида украинцев, а также слепую веру в то, что Москва на этом остановится и не попытается повторить, например, кровавую осень 1956 года в Венгрии. А Австрии снова не придется принимать у себя венгерских беженцев. Похоже, кое-кого история ничему не учит.

Есть ли шанс все исправить

Было бы недальновидно стричь всех под одну гребенку, ведь как в Австрии, так и в Венгрии немало друзей Украины. Обе страны помогают нашему государству в гуманитарных аспектах, есть определенные надежды на то, что позиция относительно "нейтральности" может быть пересмотрена. На это указывает визит австрийской делегации во главе с президентом ван дер Белленом в Киев и его оптимистическая оценка президентом Зеленским.

Наше государство посетил президент Австрии вместе с несколькими министрами австрийского правительства. Есть серьезные межправительственные договоренности, есть четкое понимание того, что Австрия не будет нейтральной в вопросах защиты жизни и Европы. Есть четкая австрийская позиция по осуждению российской агрессии и готовность в дальнейшем усиливать давление против России за террор,

– Владимир Зеленский в обращении к народу 1 февраля надеется на перемены в Австрии.

Значительна поддержка Украины и в Венгрии. Так, мэр столицы страны Будапешта Гергей Корачонь, посетивший в начале января 2023 года Украину и места массовых военных преступлений россиян, заявил, что Венгрия не только имеет моральную обязанность поддержать украинцев, а это в ее собственных же интересах – чтобы не приходилось думать, какая страна станет следующей жертвой россиян.

Если кто-то потерял моральный компас и не может увидеть разницы между жертвой и агрессором, если кто-то забыл, что пережили венгры в ХХ веке – советую приехать сюда, в Бучу и Киев, и посмотреть в глаза выжившим. Тогда будет ясно, что в этой войне не просто две страны воюют между собой, а злая сила пытается оккупировать другую страну,

– Гергей Корачонь намекает, что Орбану пора прозреть.

Впрочем, стоит констатировать, что сейчас ждать смену риторики Орбаном и его сторонниками не приходится – это доказали недавние выборы, на которых объединенная демократическая коалиция не смогла что-либо противопоставить пророссийским популистам.

Демократическая Австрия имеет все инструменты, чтобы оказаться на правильной стороне истории. Надеемся, что визит президента Австрии в Киев 1 февраля 2023 года станет отправной точкой для этого.