Орбан уверен, что Путин не может проиграть войну против Украины, а Запад "превращает нас в Афганистан". Спикер МИД нашей страны Олег Николенко в комментарии 24 Каналу отметил, что посла Венгрии вызвали в ведомство, чтобы обсудить этот вопрос.

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Терпеть маразматические заявления Орбана уже больше нет сил

Собственно Николенко сослался на СМИ, которые написали, что во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений,

– сказал спикер.