Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что наложит вето на любые потенциальные санкции ЕС, касающиеся атомной энергетики. По информации СМИ, очередной пакет санкций должен быть принят в годовщину полномасштабного вторжения России.

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Орбан будет продолжать блокировать санкции

Премьер Орбан заявил, что воспользуется правом вето, если Евросоюз попытается ввести какие-либо ограничения, касающиеся ядерной энергетики России.

Он заверил, что Венгрия не позволит реализовать план включения компаний российского ядерного сектора в санкционный пакет ЕС.

Об этом не может быть и речи. На санкции по ядерной энергетике очевидно должно быть наложено вето,

– заявил премьер.

Напомним, что Украина и раньше призвала 27 стран ЕС ввести ограничения против "Росатома", но Венгрия, которая имеет построенную еще в советское время атомную электростанцию "Пакш", выступает против.

Будапешт планирует расширять свою единую АЭС вместе с "Росатомом". В сентябре 2022 года началось строительство нового энергоблока.

К слову, Венгрия критикует антироссийские санкции ЕС, утверждая, что они не могут существенно ослабить экономику России, в то время как "европейскую экономику эти ограничения могут разрушить".

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