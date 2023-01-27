Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что наложит вето на любые потенциальные санкции ЕС, касающиеся атомной энергетики. По информации СМИ, очередной пакет санкций должен быть принят в годовщину полномасштабного вторжения России.
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Орбан будет продолжать блокировать санкции
Премьер Орбан заявил, что воспользуется правом вето, если Евросоюз попытается ввести какие-либо ограничения, касающиеся ядерной энергетики России.
Он заверил, что Венгрия не позволит реализовать план включения компаний российского ядерного сектора в санкционный пакет ЕС.
Об этом не может быть и речи. На санкции по ядерной энергетике очевидно должно быть наложено вето,
– заявил премьер.
Напомним, что Украина и раньше призвала 27 стран ЕС ввести ограничения против "Росатома", но Венгрия, которая имеет построенную еще в советское время атомную электростанцию "Пакш", выступает против.
Будапешт планирует расширять свою единую АЭС вместе с "Росатомом". В сентябре 2022 года началось строительство нового энергоблока.
К слову, Венгрия критикует антироссийские санкции ЕС, утверждая, что они не могут существенно ослабить экономику России, в то время как "европейскую экономику эти ограничения могут разрушить".
США наложили очередной пакет санкций в Россию: что известно
- 26 января Минфин США объявил о новые санкции против России. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" и его учредителем Евгением Пригожиным.
- Также США официально признали российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией. Все активы компании в Штатах заморозили из-за помощи российским военным в войне на Украине.
- В список санкций попала сама ЧВК "Вагнера", а также глава Федеральной службы исполнения наказаний в Туле Иван Прокопенко. Известно, что он оказывал поддержку и вербовал заключенных в ЧВК "Вагнер".
- Кроме того, под американские санкции попали многочисленные юридические и физические лица на разных континентах, поддерживающих военные операции группы Вагнера.