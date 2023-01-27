Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що накладе вето на будь-які потенційні санкції ЄС, які стосуються атомної енергетики. За інформацією ЗМІ, черговий пакет санкцій мають прийняти у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

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Орбан продовжуватиме блокувати санкції

Прем'єр Орбан заявив, що скористається правом вето, якщо Євросоюз спробує запровадити будь-які обмеження, які стосуються ядерної енергетики Росії.

Він запевнив, що Угорщина не дозволить реалізувати план включення компаній російського ядерного сектора до санкційного пакета ЄС.

Про це не може бути й мови. На санкції щодо ядерної енергетики очевидно має бути накладено вето,

– заявив прем'єр.

Нагадаємо, що Україна й раніше закликала 27 країн ЄС запровадити обмеження проти "Росатому", але Угорщина, яка має побудовану ще за радянських часів атомну електростанцію "Пакш" виступає проти.

Будапешт планує розширювати свою єдину АЕС разом із "Росатомом". Відтак, у вересні 2022 року почалося будівництво нового енергоблоку.

До слова, Угорщина критикує антиросійські санкції ЄС, стверджуючи, що вони не можуть суттєво послабити економіку Росії, тоді як "європейську економіку ці обмеження можуть зруйнувати".

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