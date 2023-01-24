Про це 24 Каналу сказав український дипломат, глава МЗС України (у 2014 році), посол України в Польщі (2014 – 2022 роки) Андрій Дещиця. На його думку, тоді позиція Будапешта щодо російської агресії в Україні зміниться.

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Бородянка або Бахмут показали би Орбану, що таке Росія

Дещиця зазначив, що і Орбан, і Сіярто, й Угорщина загалом – це твердий горішок, який треба розбити, щоб ця країна змінила свою позицію. Водночас на Будапешт можуть вплинути реалії війни. Було би добре, зокрема, щоб угорський прем'єр відвідав Україну та на власні очі побачив, що таке Росія.

Щоб він не їхав у Москву, а поїхав у Бородянку, Харків чи Бахмут і побачив, що таке Росія. Я думаю, що тоді його позиція зміниться,

– наголосив український дипломат.

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Водночас він не виключив того, що від російської агресії в Україні можуть постраждати й угорці. А відомо, що уряд Орбана дуже сильно підтримує та переживає за угорську меншину в нашій країні. Це також вплине на Будапешт та покаже, чим насправді нині є Росія, а саме – що вона загроза для всіх і жодні домовленості не спрацюють.

До речі! Європейський Союз погодив новий транш для України в розмірі 500 мільйонів євро. Угорщина нарешті відмовилася від блокування цього рішення. Вето Будапешта викликало все більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного обґрунтування, окрім того, що сприяє Росії. Тож очікувалося, що країни Євросоюзу тиснутимуть на Будапешт на зустрічі міністрів.

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