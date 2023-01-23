Петер Сійярто заявив, що у західній половині України відбувається "концентрована, серйозна атака на угорську громаду".
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Що сказав Сійярто про Україну
За його словами, грудневе положення України про нацменшини створило "ще гіршу ситуацію, ніж раніше". І це викликає у міністерства закордонних справ Угорщини "занепокоєння".
Угорських вчителів та директорів шкіл безпідставно масово звільняють, а угорські установи змушують прибрати свої угорські національні символи – це ознаки серйозної антиугорської атаки. ЄС також має діяти проти цього. Неприйнятно, що будь-хто може ставити це як двостороннє питання,
– заявив Сійярто.
Він наголосив, що Україна є країною-кандидатом на членство в ЄС. І захист національних спільнот та забезпечення їх прав є як цінністю ЄС, так і зобов'язанням ЄС.
Ми очікували, що становище меншин покращиться під час переговорів про членство з Україною, але це не так... Україна потребуватиме європейських рішень, яких без нас не буде. Чим більше прав буде відібрано, чим довше повертатимуться ці права, тим складніше Угорщина прийматиме ці рішення,
– сказав Сійярто.
Він додав, що приділяє велику увагу питанню національних меншин у переговорах про вступ з Україною і порушить це питання на майбутньому саміті ЄС-Україна.
На Закарпатті проблеми з українською у школах
- Чинне законодавство не передбачає функціонування закладів освіти з навчанням мовою національної меншини. Проте закон вимагає створення окремих класів (груп) із навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою. При цьому в таких класах обсяг навчального часу предметів, які вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.
- Проте всупереч законодавству в Берегівському районі (Косонська сільська рада) діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання". Зокрема мовиться про Попівську гімназію, Рафайнівську гімназію, Шомівську гімназію, Запсонську гімназію.
- Також в освітніх програмах та навчальних планах усіх шкіл району, в яких функціонують класи з навчанням угорською мовою поряд з державною, не визначено мову викладання кожного предмета. Така ситуація приводить до порушень. Зокрема у Виноградівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №3 імені Жіґмонда Перені в усіх класах предмети викладаються одночасно двома мовами: 70% – угорською, 30% – українською.
- Насамперед це створює проблеми для дітей. Адже відсутність володіння українською мовою відповідно до освітніх стандартів сповільнюватиме повноцінну інтеграцію здобувачів освіти до українського суспільства.