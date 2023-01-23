Петер Сійярто заявив, що у західній половині України відбувається "концентрована, серйозна атака на угорську громаду".

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Що сказав Сійярто про Україну

За його словами, грудневе положення України про нацменшини створило "ще гіршу ситуацію, ніж раніше". І це викликає у міністерства закордонних справ Угорщини "занепокоєння".

Угорських вчителів та директорів шкіл безпідставно масово звільняють, а угорські установи змушують прибрати свої угорські національні символи – це ознаки серйозної антиугорської атаки. ЄС також має діяти проти цього. Неприйнятно, що будь-хто може ставити це як двостороннє питання,

– заявив Сійярто.

Він наголосив, що Україна є країною-кандидатом на членство в ЄС. І захист національних спільнот та забезпечення їх прав є як цінністю ЄС, так і зобов'язанням ЄС.

Ми очікували, що становище меншин покращиться під час переговорів про членство з Україною, але це не так... Україна потребуватиме європейських рішень, яких без нас не буде. Чим більше прав буде відібрано, чим довше повертатимуться ці права, тим складніше Угорщина прийматиме ці рішення,

– сказав Сійярто.

Він додав, що приділяє велику увагу питанню національних меншин у переговорах про вступ з Україною і порушить це питання на майбутньому саміті ЄС-Україна.

Довідка. 13 грудня, Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон №8224 про національні меншини (спільноти) України. Законопроєкт підтримали 324 парламентарі. Він встановлює, що національна меншина України – це стала група громадян України, які не є етнічними українцями, традиційно проживають на території України, об’єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти й розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність.

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