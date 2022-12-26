Washington Post звернули увагу на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Путіним, перешкоджає санкціям ЄС проти Москви й наполягає на тому, щоб на Україну чинили тиск для переговорів щодо мирної угоди.
До теми "Маленький лідер": у Зеленського відреагували на скандал з шарфом Орбана
Washington Post звернули увагу на політику Орбана
Хоча Угорщина є частиною НАТО, Орбан відмовився дозволити транспортувати західну зброю через угорську територію.
Авторитарний лідер, відомий тим, що пригнічує політичну опозицію та використовує свою національну пресу як власний рупор, наполягає на тому, що українці, які говорять його мовою, потребують захисту та фінансової допомоги, і дозволяє своєму уряду незаконно видавати паспорти громадянам України. Схоже на вплив Росії на сході України? По суті, це роль Угорщини на заході України,
– зауважили у виданні.
Так, Угорщина надала притулок більш ніж мільйону вимушених переселенців з України та доставила нашій країні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів. Але Орбан, прихильник "неліберальної християнської демократії" та герой ультраправих популістів, культивує свій власний вигляд реваншистського угорського націоналізму і навіть викликає підозри, що одного разу він може спробувати повернути собі "угорські землі" в Україні. Зокрема восени він одягнув шарф з картою "Великої Угорщини", на якій зображені частини сусідніх держав у її складі, зокрема й України.
У міру розвитку російсько-української війни стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном ставали дедалі холоднішими. Вони публічно посварилися й Зеленський звинуватив угорця в байдужості до страждань українців.
У листопаді президентка Угорщини Каталін Новак відвідала Київ на знак підтримки. Але цього місяця Угорщина тимчасово заблокувала зусилля ЄС щодо схвалення екстрених кредитів для України на суму близько 19 мільйонів доларів. Аналогічно Будапешт призупинив бойкот ЄС російської нафти.
Імперські замашки Угорщини
- Наразі закордоном живуть понад 2 мільйони угорців, близько 130 тисяч із них в Україні, більшість з яких – на Закарпатті. У маленькому селі Ратівці, за 9 миль від угорського кордону, живе близько 1 300 людей. Багато хто з них майже зовсім не говорять українською й дивиться новини здебільшого з угорських джерел, які контролює угорська влада.
- Будапешт також видав паспорти більш ніж мільйону етнічних угорців, які мешкають за кордоном. Але подвійне громадянство в Україні є незаконним. У 2018 році українська влада вислала консула Угорщини на Закарпаття і розпочала розслідування щодо "державної зради" після того, як до мережі потрапило відео, на якому консул видає паспорти у Берегові.
- Тим часом офіційні особи Будапешта звинувачують Київ у "обмеженні прав" етнічних угорців та примушенні їх до асиміляції, посилаючись на закон про мову 2017 року. Нагадаємо, що цей закон постановив, що навчання в українських державних школах відбувається виключно українською.
- Через мовне питання Угорщина заблокувала участь України у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті минулого місяця. Сійярто написав у фейсбуці, що "поки Україна не поверне права закарпатським угорцям", Будапешт продовжуватиме блокувати такі зустрічі з Україною.
- Орбан також казав, що виступає проти військової допомоги Україні через занепокоєння безпекою угорців, які проживають в Україні. За його словами, жоден угорець не повинен потрапити "між українською ковадлом і російською кувалдою". Тим часом угорські українці вже захищають Україну на фронті, гинуть та зазнають поранень. І їм, як і будь-яким іншим військовим, потрібна зброя.