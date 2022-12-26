Washington Post звернули увагу на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Путіним, перешкоджає санкціям ЄС проти Москви й наполягає на тому, щоб на Україну чинили тиск для переговорів щодо мирної угоди.

До теми "Маленький лідер": у Зеленського відреагували на скандал з шарфом Орбана

Washington Post звернули увагу на політику Орбана

Хоча Угорщина є частиною НАТО, Орбан відмовився дозволити транспортувати західну зброю через угорську територію.

Авторитарний лідер, відомий тим, що пригнічує політичну опозицію та використовує свою національну пресу як власний рупор, наполягає на тому, що українці, які говорять його мовою, потребують захисту та фінансової допомоги, і дозволяє своєму уряду незаконно видавати паспорти громадянам України. Схоже на вплив Росії на сході України? По суті, це роль Угорщини на заході України,

– зауважили у виданні.

Так, Угорщина надала притулок більш ніж мільйону вимушених переселенців з України та доставила нашій країні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів. Але Орбан, прихильник "неліберальної християнської демократії" та герой ультраправих популістів, культивує свій власний вигляд реваншистського угорського націоналізму і навіть викликає підозри, що одного разу він може спробувати повернути собі "угорські землі" в Україні. Зокрема восени він одягнув шарф з картою "Великої Угорщини", на якій зображені частини сусідніх держав у її складі, зокрема й України.

У міру розвитку російсько-української війни стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном ставали дедалі холоднішими. Вони публічно посварилися й Зеленський звинуватив угорця в байдужості до страждань українців.

У листопаді президентка Угорщини Каталін Новак відвідала Київ на знак підтримки. Але цього місяця Угорщина тимчасово заблокувала зусилля ЄС щодо схвалення екстрених кредитів для України на суму близько 19 мільйонів доларів. Аналогічно Будапешт призупинив бойкот ЄС російської нафти.

Імперські замашки Угорщини