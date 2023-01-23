Петер Сийярто заявил, что в западной половине Украины происходит "концентрированная, серьезная атака на венгерское общество".

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Что сказал Сийярто об Украине

По его словам, декабрьское положение Украины о нацменьшинствах создало "еще худшую ситуацию, чем раньше". И это вызывает у министерства иностранных дел Венгрии "беспокойство".

Венгерские учителя и директора школ безосновательно массово увольняются, а венгерские учреждения заставляют убрать свои венгерские национальные символы – это признаки серьезной антивенгерской атаки. ЕС также должен действовать против этого. Неприемлемо, что кто-либо может задавать это как двусторонний вопрос,

– заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Украина является страной-кандидатом на членство в ЕС. И защита национальных сообществ и обеспечение их прав как ценностью ЕС, так и обязательством ЕС.

Мы ожидали, что положение меньшинств улучшится во время переговоров о членстве с Украиной, но это не так... Украина потребует европейских решений, которых без нас не будет. Чем больше прав будет отобрано, чем дольше будут возвращаться эти права, тем сложнее Венгрия будет принимать эти решения.

– сказал Сийярто.

Он добавил, что уделяет большое внимание вопросу национальных меньшинств в переговорах о вступлении с Украиной и поднимет этот вопрос на предстоящем саммите ЕС-Украина.

Справка. 13 декабря, Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон №8224 о национальных меньшинствах (сообществе) Украины. Законопроект поддержали 324 парламентария. Он устанавливает, что национальное меньшинство Украины – это постоянная группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, выявляют стремление сохранить и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность.

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