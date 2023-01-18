Кого Угорщина хоче виключити зі списку санкцій
Мова йде про Віктора Рашнікова, Алішера Усманова, Петра Авена та інших. Будапешт має намір відновити видачу віз та розморозити активи вищезгаданих осіб.
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Крім того, прем’єр-міністр країни Віктор Орбан неодноразово критикував Європу за санкції проти Росії, адже, на його думку, такі санкції не послаблюють Росію і не допомогають Україні. Натомість вони лише шкодять Євросоюзу.
Угорщина хоче також виключити зі списку сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михайло Фрідман, білорусько-російського олігарха Дмитра Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, російських олігархів: Григорій Березкін й В'ячеслав Моше Кантор.
Хто ці 9 осіб із санкційного списку
- Алішер Усманов – прокремлівський олігарх з особливо тісними зв'язками з президентом Росії. Він є одним із "улюбленців Путіна";
- Петро Авен – одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним.
- Віктор Рашніков – провідний російський олігарх. Він власник і голова ради директорів компанії Магнітогорського металургійного комбінату (ММК), що є одним із найбільших у платників податків в Росії.
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- Дмитро Мазепін – власник та генеральний директор компаній з виробництва мінеральних добрив "Уралхім". Є членом найближчого оточення Володимира Путіна.
- Син Мазепіна Микита – член команди Формули-1 Haas. Має тісний зв'язок із батьком.
- В'ячеслав Моше Кантор – очолює групу "Акрон", що є однією з найбільших виробників добрив у Росії. Відкрито підтримує Путіна і має добрі стосунки з Кремлем.
- Григорій Березкін – бізнесмен та "поплічник" президента Путіна.