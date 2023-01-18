Кого Венгрия хочет исключить из списка санкций
Речь идет о Викторе Рашникове, Алишере Усманове, Петре Авене и других. Будапешт намерен возобновить выдачу виз и разморозить активы упомянутых лиц.
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Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан не раз критиковал Европу за санкции против России ведь по его мнению, такие санкции не ослабляют Россию и не помогают Украине. Но они только вредят Евросоюзу.
Венгрия хочет исключить из списка сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаил Фридман, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, российских олигархов: Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.
Кто эти 9 человек из санкционного списка
- Алишер Усманов – прокремлевский олигарх с особо тесными связями с президентом России. Он является одним из "любимых Путина";
- Петр Авен – одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным.
- Виктор Рашников – ведущий российский олигарх. Он владелец и председатель совета директоров компании Магнитогорского металлургического комбината (ММК), являющийся одним из крупнейших налогоплательщиков в России.
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- Дмитрий Мазепин – владелец и генеральный директор компаний по производству минеральных удобрений "Уралхим". Является членом ближайшего окружения Владимира Путина.
- Сын Мазепина Никита – член команды Формулы-1 Haas. Имеет тесную связь с отцом.
- Вячеслав Моше Кантор – возглавляет группу "Акрон", являющуюся одним из крупнейших производителей удобрений в России. Открыто поддерживает Путина и имеет хорошие отношения с Кремлем.
- Григорий Березкин – бизнесмен и "приспешник" президента Путина.