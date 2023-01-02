Напротив, премьер-популист ослабил санкции против России, отверг передачу оружия и другой военной помощи Украине, а также заблокировал переговоры Киева о вступлении в НАТО.

Внимание Венгерский премьер Орбан хочет распустить Европарламент, – AP

Специалисты считают, что глубокие разногласия между странами могут помешать способности Евросоюза помочь Украине противостоять наступлению России в этом году.

Украинские связи в представлении Венгрии всегда были подчинены связям с Россией. В этом году они тоже были подчинены торгам по ЕС. Венгрия была готова отказаться от помощи Украине в отсутствие соглашения с Евросоюзом,

– цитирует FT эксперта Андраш Рач из Немецкого совета по международным отношениям.

Венгрия до сих пор не изменила позиции

Критики предположили, что Венгрия использовала помощь Украине как инструмент для переговоров по пакетам финансирования ЕС.

Брюссель объявил отсроченные сроки, чтобы доказать, что он выполнил реформы верховенства права. Последние необходимые для разблокирования фондов восстановления пандемии и сплоченности на миллиарды евро.

Важно! В ЕС опасаются, что в случае обсуждения Евросоюзом окончательное решение по этому поводу любой вопрос, требующий единодушного согласия, например дальнейшая помощь Украине, может снова стать заложником Венгрии.

Основные разногласия с Венгрией остались неизменными, и это снова станет проблемой, как весной. ЕС был готов терпеть это незавершенное дело. Альтернативой была бы полная изоляция Венгрии,

– сообщил дипломат ЕС.

Состояния и новые конфликты

Отмечают, что Венгрия сейчас в затруднительном положении. Она является одной из наиболее зависимых в ЕС стран от российской нефти и газа. При этом Венгрия вовлечена в споры с Украиной по поводу прав для этнических венгров.

Будапешт обеспечил исключения по запрету на импорт энергоносителей, голосовал за каждый пакет санкций ЕС против Москвы. А в последние недели он заморозил российские активы на сумму 870 миллионов евро.

Однако другие шаги все же свидетельствуют о намерении Венгрии поддерживать открытый диалог с Россией.

Справка. Орбан утверждает, что санкции оказались неэффективными и что они нанесли больший вред европейской экономике, чем российской.

Ранее ЕС заморозил финансирование Венгрии