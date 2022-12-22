Так, Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, поскольку пора "осушить болото" в Евросоюзе. Об этом он сказал на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.

Важно Орбан не выиграл, – аналитик о разблокировании части денег ЕС

По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает отмену этого органа в его нынешнем виде.

Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его действующем виде,

– заявил Орбан.

Во время выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала и позаимствовал фразу бывшего лидера США Дональда Трампа, заявив, что пора "осушить болото" в Брюсселе.

О каком коррупционном скандале говорится

Европейский парламент 13 декабря решил освободить от должности вице-президента Европарламента Еву Кайли. Все потому, что представительница греческой социалистической партии PASOK попала в коррупционный скандал.

Бывший вице-президент Европарламента Еву Кайли обвиняют в коррупции во время выбора Катара для проведения чемпионата мира. По некоторым данным, Катар, принимающий ныне чемпионат мира по футболу, пытался повлиять на решение Европейского парламента, давая большие суммы денег.

Ранее ЕС заморозил финансирование Венгрии

Из-за проблем с верховенством права Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму свыше 12 миллиардов евро. Произошло это из-за опасений, что правительство Орбана принимает жесткие меры по независимости судебной системы, надзору за официальной коррупцией и ограничению прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против России, введенных за ее войну против Украины.

Справка. Орбан, считающийся одним из ближайших союзников российского диктатора Владимира Путина в ЕС, утверждает, что санкции оказались неэффективными, и что они нанесли больший вред европейской экономике, чем российской.