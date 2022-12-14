Премьер Венгрии Виктор Орбан считает это своей победой, но это не так. Об этом 24 каналу рассказал директор "Института центральноевропейской стратегии" Дмитрий Тужанский. По его словам, Венгрия получила пока не деньги, а только разблокировку 6,3 миллиарда евро из около 14 – 15 миллиардов.

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Орбан сжег мосты

Он отметил, что прежде чем получить эти средства, Венгрия должна выполнить множество условий.

"Орбан сжег много мостов внутри ЕС, потому что играл с вопросами жизни и смерти. Он потерял все альянсы, его не понимают националистические силы в Варшаве, Париже, Риме. Венгрия не получила гарантий ЕС по энергетической безопасности. Но и Орбан не избавился от токсичной зависимости от России, которая угрожает его режиму", – считает эксперт.

ЕС получил гораздо больше

По его мнению, именно так и должен был закончиться спор вокруг 18 миллиардов евро помощи Украине. Но это решение имеет несколько аспектов:

оно важно прежде всего для ЕС, который решая этот вопрос, должен был проявить единство и консолидацию;

важно именно для Украины, потому что она не является источником проблем для Евросоюза, а является источником единства;

даже Украине невыгодно, чтобы Венгрия, которая является ее тылом, хоть и политически не надежным, имела критические экономические проблемы. А они действительно существуют сейчас в Венгрии. Поэтому провоцировать внутри ЕС ситуацию, когда один из его членов стоит на грани дефолта, это неправильно.

Это и есть модель, на которой держится Запад, на которой работает ЕС и к которой мы должны стремиться. Орбан действует аморально, цинично, шантажирует, но это не тот случай, когда он победил,

– считает Тужанский.

По его словам, Европейский Союз этим решением получил гораздо больше. Он возвратил Орбана на путь западных ценностей.

"Венгрии выдвинут множество требований, которые она должна выполнить. Это будет продолжаться долго и скучно, ведь брюссельская бюрократия не уступит Орбану", – подчеркнул собеседник.

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Венгрия уступила

Он подчеркнул, что в предыдущие разы, когда Европейский Союз еще не оказал финансового влияния на Венгрию, если позиция страны угрожала ценностям ЕС, Брюссель заставлял Будапешт уступить.

В 2020 году Венгрия судилась с ЕС за механизм верховенства права, сейчас история с кредитом – это вопрос общей налоговой политики. На самом деле сейчас Будапешт уступил,

– подчеркивает аналитик.

Тужанский вспомнил, что Орбан говорил месяц назад по поводу кредита: "для нас это мировоззренческое решение, мы никогда уступим, если мы это решение примем, это значит, что мы отказываемся от нашего европейского видения".

"Но они приняли это решение. И здесь важный контекст: это победа Европы и Украины. Точно не Орбана. Сейчас он заявляет, что Венгрия выиграла. Он просто выдохнул, ведь без этих денег и без гарантий Венгрии было бы очень сложно", – отметил директор "Института центральноевропейской стратегии".

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