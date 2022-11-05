В то же время, за свою позицию Будапешт получит немалые убытки в разных сферах. Об этом 24 каналу рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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"Пророссийская" позиция

Эксперт отметил, что политическая позиция Венгрии сегодня состоит в том, чтобы не поставлять оружие Украине.

"Эксплуатируется нарратив, что Венгрия запрещает транзит оружия для Украины, что манипулятивно и ложно. Венгрия запрещает транзит непосредственно через украинско-венгерскую границу и по территории Венгрии. Оружие может спокойно ехать в Словакию и Румынию", – пояснил.

По его словам, это является политической риторикой для премьера страны Виктора Орбана, которую он избрал из-за своих "особых" отношений с Россией.

Он не хочет слить Кремль, даже как-то хочет задобрить и подольше оттянуть время, чтобы сохранить контракты и российские деньги у себя в стране. Для этого он держит дипломатов. Это все меркантильная история, но, конечно же, открытый вопрос компромата на Орбана. Выглядит пока все так, что для Орбана важны деньги,

– добавил аналитик.

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По его мнению, для Украины важно, что позиция Будапешта относительно "неснабжения оружия", а также относительно толерантности "российских дипломатов", становясь "хабом для российских шпионов" – уже сейчас бьет больше по Венгрии, чем по Украине.

"Сейчас эта позиция уже не об Украине, а о самой Венгрии и ее серьезных репутационных проблемах. Им придется потом объяснять, почему они действовали именно так. Эта позиция разрушила очень сильный альянс между Варшавой и Будапештом и другие союзы", – подчеркнул политолог.

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Чем интересна Украине Венгрия

Тужанский убежден, что сегодня Киеву можно не обращать внимание на политическую позицию Венгрии, поскольку она интересна в другом контексте – по поставкам и экспорту критически важных для Украины ресурсов.

По последним данным, очень растет из-за Венгрии экспорт украинского зерна и страна имеет доступ к портам Адриатики, в частности, к Триесту за "пятым панъевропейским коридором". Здесь мы хотим – не хотим, но логистическая инфраструктура Венгрии лучше, чем в Словакии,

– указал эксперт.

По его словам, также важными вопросами сегодня является реверс нефти, газа и электроснабжения.

"То есть Украине нужно прагматизировать отношения и с Венгрии Киев больше "не выжмет". За позицию Венгрия будет платить своей репутацией и инвестициями – они взяли на себя ответственность быть пророссийским "оазисом", несмотря на то, что они отрицают это", – резюмировал Тужанский.

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