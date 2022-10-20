Соответствующую информацию премьер-министр Венгрии сообщил 19 октября. Убеждать лидеров ЕС политик планирует на саммите лидеров государств Европейского Союза, который состоится 20-21 октября.
Читайте также Орбан раскритиковал действия ЕС и призвал готовиться к затяжной войне
Орбан хочет, чтобы ЕС пересмотрел санкции против России
Венгерский премьер заявил, что якобы для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже являются почти непосильным бременем.
На саммите ЕС, который начинается завтра (20 октября – 24 канал), мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и переводу ее на рациональную основу,
– написал Виктор Орбан.
Стоит вспомнить, что венгерский премьер недавно отметился заявлениями по поводу ЕС и войны, которую Россия начала против Украины. В частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан:
- раскритиковал политику ЕС против России;
- сказал, что якобы санкции Евросоюза против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.
Заметьте Орбан решил отвоевать у ЕС деньги за счет Украины
Смотрите также – новый бред от Орбана: видео