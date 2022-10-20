Відповідну інформацію прем'єр-міністр Угорщини повідомив 19 жовтня. Переконувати лідерів ЄС політик планує на саміті лідерів держав Європейського Союзу, який відбудеться 20 – 21 жовтня.

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Орбан хоче, щоб ЄС переглянув санкції проти Росії

Угорський прем'єр заявив, що нібито для угорської економіки та угорських родин помилкові санкції Брюсселя вже є майже непосильним тягарем.

На саміті ЄС, який розпочинається завтра (20 жовтня – 24 канал), ми закликатимемо до переосмислення політики воєнних санкцій та переведення її на раціональну основу,

– написав Віктор Орбан.

Варто пригадати, що угорський прем'єр нещодавно відзначився заявами щодо ЄС та війни, яку Росія почала проти України. Зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан:

розкритикував політику ЄС проти Росії;

сказав, що нібито санкції Євросоюзу проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією.

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