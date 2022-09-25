Гра на виснаження

Цей прийом полягає у створенні великої кількості проблемних питань чи навіть нісенітниць для торгу та постійного тролінгу, спрямованого на досягнення бажаного результату у вирішенні справді важливого для тебе питання.

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Якщо ж це питання не вирішується або запропоновані варіанти рішення тебе не влаштовують, тобі залишається продовжувати нарощувати градус та створювати додаткові вектори напруги. Звичайна гра на підвищення, в якій важливо не вестися на блеф та маніпуляції.

Яскравий приклад – це тактика офіційного Будапешта у протистоянні з Брюсселем. На жаль, в цій баталії ми опинилися серед інструментів, які використовує Орбан у своїй грі проти європейських інституцій за десятки мільярдів євро надходжень, що залишаються замороженими з огляду як на порушення принципів верховенства права, так і підозри у корупції.

Окрім вже традиційних проблем із запровадженням санкцій проти кремля, Угорщина створює нам та ЄС ще додаткові де-факто, гальмуючи розширення експорту української електроенергії в Європу. Це проблема і для України, і для її сусідів, які розраховують на підтримку, – недарма за нею до Києва приїжджав польський прем'єр Моравецький, а про важливість експорту говорила у своєму посланні Урсула фон дер Ляєн.

Цією подією можна в якомусь сенсі всіх нас привітати – ми ще не стали членами ЄС, а вже потрапили в жорсткі політичні суперечки всередині блоку.

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кремлівська приманка на Орбана спрацювала

І хай вас не лякають голосні заяви рупору кремля, який схвалює "суверенну позицію" Угорщини щодо багатьох питань у ЄС.

Вся справа таки в європейських фондах, які Брюссель вирішив заморозити, щоб привести Орбана до тями. І він бореться за них з пролетарською гідністю та без огляду на репутацію – потураючи путіну і демонструючи, що європейська "єдність" йому не цікава, – його цікавлять тільки гроші. І все одно чиї вони будуть – москви на дешевому газі чи Брюсселю.

Саме тому Орбан заблокував пропозицію ЄС про створення спеціального представника ООН з прав людини, який мав би наглядати за діями росіян. І саме тому угорський оператор електричних мереж раптом вирішив, що треба ретельно дослідити вплив розширення експорту електроенергії з України на їхній ринок, і для цього їм потрібно кілька місяців.

Тут треба трохи пояснити, при чому тут угорці. Вони не купують електроенергію в Україні з політичних міркувань, не зважаючи на історичні комерційні відносини у цій сфері, але представник їхнього оператора очолює робочу групу з ринкових питань та звітує про вплив збільшення українського експорту на ринок в континентальній Європі.

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Переможе дипломатична кмітливість

Після того, як ми синхронізувалися з ЄС, кожні додаткові мегавати відкриваються для нас тільки на підставі позитивних звітів двох робочих груп. Нещодавно саме був день розгляду звітів та ухвалення чергового рішення щодо збільшення обсягів українського експорту, але, незважаючи на нагальний дефіцит на європейському ринку, угорці під надуманим приводом зробили його мінімальним та підвісили в повітрі подальше розширення.

Вони прекрасно розуміють, що таким чином створюють проблеми для Києва, Варшави та Брюсселя. Києву потрібні гроші – чесно зароблені. Варшаві критично потрібна допомога з експортом, і президент Зеленський її пообіцяв. Брюсселю потрібне і те, і друге, бо це – свідчення єдності Європи і ще один крок для посилення енергосистеми.

А Орбану потрібні гроші та перемога у шантажі ЄС. Так, ми також в цій грі, і нам треба звикати й тут битися за свої інтереси, створюючи союзи та викриваючи брутальність мотивів та сутність проблем.

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