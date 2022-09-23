Як дресирує "русскій мір"
Незважаючи на заяви окупантів про те, що скликано всі "дільничні комісії", подібні збори взагалі не проводились у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Волновасі, Попасній та інших містах.
Радимо росіяни вже зробили помилку, яку не можна виправити, але ще не зрозуміли це
Директорам шахт за сприяння профспілкових організацій дали команду про підготовку спискового складу шахтарів у псевдорефередумі. На час проведення псевдорефередуму роботу шахт припинять.
"Демократія" цинізму
У містах на тимчасово окупованих територіях України окупанти планують відкрити до шістьох дільниць, щоб штучно створювати черги з метою демонстрації для росЗМІ.
Також окупанти ухвалили рішення про відкриття дільниць на території росії, щоб жителі окупованих територій України змогли проголосувати на псевдорефередумі – це стосується примусово депортованих в рф українців.
До теми – яка доля чекає на фейкові "референдуми" окупантів: дивіться відео