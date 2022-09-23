Як дресирує "русскій мір"

Незважаючи на заяви окупантів про те, що скликано всі "дільничні комісії", подібні збори взагалі не проводились у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Волновасі, Попасній та інших містах.

Радимо росіяни вже зробили помилку, яку не можна виправити, але ще не зрозуміли це

Водночас у Дебальцевому місцевим лікарям погрожують звільненням та відкриттям кримінального провадження за неучасть підлеглих та самих лікарів у псевдореферендумі.

Директорам шахт за сприяння профспілкових організацій дали команду про підготовку спискового складу шахтарів у псевдорефередумі. На час проведення псевдорефередуму роботу шахт припинять.

"Демократія" цинізму

У містах на тимчасово окупованих територіях України окупанти планують відкрити до шістьох дільниць, щоб штучно створювати черги з метою демонстрації для росЗМІ.

Також окупанти ухвалили рішення про відкриття дільниць на території росії, щоб жителі окупованих територій України змогли проголосувати на псевдорефередумі – це стосується примусово депортованих в рф українців.

До теми – яка доля чекає на фейкові "референдуми" окупантів: дивіться відео