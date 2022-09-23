Росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Росія розпочала проводити псевдореферендуми

Зокрема, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова. Хто не буде брати участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до так званого "мгб лнр".



Який вигляд має бюлетень на псевдореферендумі / фото росЗМІ

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі".

Не вдалася росіянам й чергова спроба примусово мобілізувати жителів області – у Луганському СІЗО представники приватної компанії намагались завербувати ув’язнених, але отримали відмову,

– заявив Гайдай.

Українців застерігають

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський попередив, що сьогодні окупанти можуть почати ходити будинками, "наполегливо пропонуючи" проголосувати, взяти участь у так званому "референдумі". Найкращий спосіб уникнути цього – просто не відчиняти двері.

"У ці дні виламувати двері і вламуватись у житла вони не повинні – це буде перебір навіть для орків. Якщо ви все ж таки відчинили двері цим "гостям" – у жодному разі не беріть бюлетені і не заповнюйте їх! Найкращим вашим обґрунтуванням відмови буде – "я не хочу потім сидіти у в'язниці". Це шоу жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти не несе, але у тих, хто взяв участь у референдумі, можуть бути потім юридичні проблеми", – зазначив Соболевський.

Нагадаємо, що "голосування" триватиме з 23 – 27 вересня. Спочатку до людей приходитимуть додому, а в останній день — закликають прийти на "виборчі дільниці".

У квазіреспубліках у людей запитуватимуть: "Чи бажаєте ви приєднатися до росії?". А на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей – "Чи підтримуєте ви вихід з України, створення самостійної держави та приєднання її до росії?".

Результати так званого "референдуму" окупаційні адміністрації мають оголосити вже 27 – 28 вересня.

До псевдореферендумів залучають дітей

Керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні дітей віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх "виборців" окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу "голосів" для легітимізації фейкового плебісциту.

Зауважимо, що дітей мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки.

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