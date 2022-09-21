Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Тимур Олевський. За його словами, серед більшості російського населення немає масової підтримки незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

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"Росіяни не розуміють, навіщо їм Крим"

Люди не розуміють, навіщо приєднувати до росії українські землі.

Величезна кількість людей у росії не до кінця розуміють, навіщо їм Крим, і зараз про це говорять. Не можна говорити, що це масова підтримка (псевдореферендумів на окупованих територіях – 24 канал),

– наголосив Олевський.

За його словами, які б цифри підтримки не демонструвала російська влада, вони не мають нічого спільного з реальністю.

"Я не повірю ані на секунду, що більш ніж половина населення росії в її нинішніх кордонах хоче цих так званих "референдумів". Людям або наплювати, або вони проти цього", – зазначив журналіст.

Хто у росії підтримує псевдореферендуми

Олевський додав, що, звісно, у росії є категорія людей, які підтримують рішення путіна. Насамперед йдеться про споживачів російської пропаганди.

Це дуже дурні люди, які при цьому можуть бути вчителями, водіями тролейбусів чи науковцями. Вони слухають пропаганду і кричать, що ми маємо захищати людей у тих регіонах від "нацистів",

– сказав журналіст.

За його словами, такі люди будуть казати, що ці так звані "референдуми" "просто життєво необхідні". Однак, наголосив він, не можна говорити, що йдеться про масову підтримку росіянами незаконних дій путіна.

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