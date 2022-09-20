Відповідне розпорядження видав ватажок незаконного формування "лнр" леонід пасічник. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

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Ба більше, пушилін вже встиг представити парламенту "днр" законопроєкт про проведення "референдуму". Бойовик 20 вересня звернувся до владіміра путіна з проханням розглянути питання про входження "днр" до складу росії у разі позитивного рішення мешканців на "референдумі".

Відомо, що так званий референдум про входження "лнр" до складу країни-агресорки відбудеться з 23 по 27 вересня. Ставленики кремля на окупованому Донбасі вважають, що входження до складу росії "не варто відкладати".

До того ж країна-агресорка зможе проводити відкриту мобілізацію чоловіків з окупованих нею ж територій. Зараз це відбувається приховано. Заступник голови радбезу росії дмитро медведєв фактично підтвердив це, заявивши, що "референдуми" на окупованих територіях України дадуть змогу росії використовувати всі сили на Донбасі у випадку "посягання на її територію".

Хто є організаторами "референдумів"

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, фактично зруйнований росіянами Маріуполь та район отримали вказівку терміново організувати проведення "референдуму" від дениса пушиліна. Тим часом у Нікольському районі відповідальним за організацію референдуму призначили колишнього заступника Нікольської РДА віктора павлішина.

Чому окупанти так поспішають з "референдумом"

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що росіяни програють на полі бою, тому намагаються провести фейкові "референдуми", аби:

приєднати окуповані території,

визнати "напад" України на росію,

оголосити мобілізацію.

Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак наголосив, що саме так виглядає страх розгрому

Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна знайде розв'язання російського питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою,

– підкреслив Єрмак.

Додамо, що загарбники на окупованій Херсонщині готуються зробити заяву щодо псевдореферендуму. В Офісі Президента України заявили, що це пропаганда для внутрішнього споживача. Водночас ЗСУ тихо та методично виконують роботу щодо деокупації територій.

Варто нагадати, що так звані "громадські палати" квазіреспублік днр" та "лнр" 19 вересня зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами росії.

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