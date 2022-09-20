Соответствующее распоряжение издал главарь незаконного формирования "лнр" леонид пасечник. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Более того, пушилин уже успел представить парламенту "днр" законопроект о проведении "референдума". Боевик 20 сентября обратился к владимиру путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "днр" в состав россии в случае положительного решения жителей на "референдуме".

Известно, что так называемый референдум о вхождении "лнр" в состав страны-агрессорки состоится с 23 по 27 сентября. Ставленики кремля на оккупированном Донбассе считают, что вхождение в состав россии "не стоит откладывать".

К тому же страна-агрессорка сможет проводить открытую мобилизацию мужчин с оккупированных ею территорий. Сейчас это происходит скрыто. Заместитель председателя совбеза россии дмитрий медведев фактически подтвердил это, заявив, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины позволят россии использовать все силы на Донбассе в случае "посягательства на ее территорию".

Кто является организаторами "референдумов"

Как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, фактически разрушенный россиянами Мариуполь и район получили указание срочно организовать проведение "референдума" от дениса пушилина. Тем временем в Никольском районе ответственным за организацию референдума назначили бывшего заместителя Никольской РГА виктора павлишина.

Почему оккупанты так спешат с референдумом

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай пояснил, что россияне проиграют на поле боя, поэтому пытаются провести фейковые "референдумы", чтобы:

присоединить оккупированные территории,

признать "нападение" Украины на россию,

объявить мобилизацию.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома.

Враг боится, примитивно манипулирует. Украина найдет решение российского вопроса. Угрозу можно ликвидировать только силой,

– подчеркнул Ермак.

Добавим, что захватчики на оккупированной Херсонской области готовятся сделать заявление о псевдореферендуме. В офисе Президента Украины заявили, что это пропаганда для внутреннего потребителя. В то же время ВСУ тихо и методично выполняют работу по деоккупации территорий.

Стоит напомнить, что так называемые "общественные палаты" квазиреспублик днр" и "лнр" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами россии.

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