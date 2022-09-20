Соответствующее распоряжение издал главарь незаконного формирования "лнр" леонид пасечник. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.
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Более того, пушилин уже успел представить парламенту "днр" законопроект о проведении "референдума". Боевик 20 сентября обратился к владимиру путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "днр" в состав россии в случае положительного решения жителей на "референдуме".
Известно, что так называемый референдум о вхождении "лнр" в состав страны-агрессорки состоится с 23 по 27 сентября. Ставленики кремля на оккупированном Донбассе считают, что вхождение в состав россии "не стоит откладывать".
К тому же страна-агрессорка сможет проводить открытую мобилизацию мужчин с оккупированных ею территорий. Сейчас это происходит скрыто. Заместитель председателя совбеза россии дмитрий медведев фактически подтвердил это, заявив, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины позволят россии использовать все силы на Донбассе в случае "посягательства на ее территорию".
Кто является организаторами "референдумов"
Как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, фактически разрушенный россиянами Мариуполь и район получили указание срочно организовать проведение "референдума" от дениса пушилина. Тем временем в Никольском районе ответственным за организацию референдума назначили бывшего заместителя Никольской РГА виктора павлишина.
Почему оккупанты так спешат с референдумом
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай пояснил, что россияне проиграют на поле боя, поэтому пытаются провести фейковые "референдумы", чтобы:
- присоединить оккупированные территории,
- признать "нападение" Украины на россию,
- объявить мобилизацию.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома.
Враг боится, примитивно манипулирует. Украина найдет решение российского вопроса. Угрозу можно ликвидировать только силой,
– подчеркнул Ермак.
Добавим, что захватчики на оккупированной Херсонской области готовятся сделать заявление о псевдореферендуме. В офисе Президента Украины заявили, что это пропаганда для внутреннего потребителя. В то же время ВСУ тихо и методично выполняют работу по деоккупации территорий.
Стоит напомнить, что так называемые "общественные палаты" квазиреспублик днр" и "лнр" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами россии.
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