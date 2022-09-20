Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на сообщение гауляйтера Херсонщины кирилла стремоусова, что 20 сентября так называемые оккупационные власти сделают заявление относительно "референдума". Предатель в эфире пропагандистских медиа заявил о желании присоединить Херсонщину к россии.

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Кремль придумывает успокоительное для Z-аудитории

Подоляк написал в твиттере, что российское руководство придумывает "успокаивающее" для своей аудитории. В то же время он подчеркнул, что ВСУ тихо и методично выполняют работу по деоккупации территорий.

Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все". Вооруженные Силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна,

– написал Подоляк.

Оккупанты кричат о "референдумах": что известно

Следует отметить, что о так называемом "референдуме" заговорили практически на всех временно оккупированных территориях. В понедельник, 19 сентября, пророссийские боевики заявили, что хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганской области.

Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии". Российские пропагандисты лживо заявили, что это якобы должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".

В Институте по изучению войны заявили, что желание оккупантов немедленно провести "референдумы" о присоединении к россии свидетельствует о панике прокремлевских режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

Также на планы оккупантов относительно "референдумов" отреагировали в Офисе Президента. Там заявили, что глобальный консенсус и международное право на стороне Украины. Поэтому Донецк, Луганск, Крым остаются территорией Украины, хотя и временно оккупированы.

Оккупанты не успели провести референдум на Харьковщине

Следует отметить, что предыдущие планы оккупантов провести "референдумы" не имели успехов. Только в Херсонской области предатели около 4 раз переносили дату псевдореферендума.

Также в кремле активно готовились провести псевдореферендум по аннексии Харьковской области. Соответствующий "референдум" оккупанты хотели провести уже в начале ноября. Но планам москвы помешало наступление ВСУ.

Поэтому на фоне контрнаступления ВСУ захватчики спешат провести псевдореферендум и в Херсонской области. Гауляйтер стремоусов анонсировал, что "жители Херсона скажут свою позицию". Это свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, подготовили массовку.

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