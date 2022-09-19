Стремление россии провести псевдореферендумы прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он напомнил российским пропагандистам о существовании интернационального права.

Кстати Россияне неоднократно переносили даты "освобождения" Донбасса, которые назначал Кремль, – Британия

Любые попытки перекрасить флаги – фикция, – Подоляк

Как подчеркнул Михаил Подоляк, глобальный консенсус и международное право на стороне Украины. Следовательно, Донецк, Луганск, Крым остаются территорией Украины, хотя и временно оккупированы.

Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как панацею. У меня для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров,

– написал Подоляк.

Как известно, россия уже несколько раз переносила "референдум" на оккупированной территории Херсона. Там захватчики не менее 4 раз меняли дату псевдореферендума.

В кремле планировали провести псевдореферендум относительно аннексии Харьковщины в начале ноября. Но планам москвы помешало наступление ВСУ, благодаря которому деоккупирована почти вся территория Харьковщины.

Боевики обратились к своему предводителю по поводу "референдума"

Теперь пророссийские боевики хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганщины. Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

Российские пропагандисты лживо заявили, что это якобы должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".

Впрочем, планы оккупантов в Луганской области также может сорвать контрнаступление ВСУ. Украинские военные зачистили Белогоровку и взяли поселок под свой контроль.

Также ранее сообщалось, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска. Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай публиковал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.

Ранее – гауляйтер на Запорожье обратилась по поводу "референдума": смотрите видео