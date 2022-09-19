Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда заходили оккупанты.
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Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск
На сегодня (Белогоровка – 24 канал) зачищена и полностью под контролем украинских военных,
– сообщил Гайдай.
Белогоровка на карте
Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что нужно запастись терпением "в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области". По словам Гайдая, этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской области.
"За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", – добавил он.
Какая ситуация в Луганской области
- На фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях есть позитивные новости из Луганской области. Сергей Гайдай 10 сентября информировал, что украинские военные уже на окраинах Лисичанска. Также глава Луганской ОВА опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
- Ставленники кремля в оккупированной Луганской области признали успехи Вооруженных Сил Украины. Оккупанты заявили, что ВСУ уже у административных границ Луганской области, но призвали "не паниковать".
- Кроме того, Гайдай рассказал, что на фоне успехов ВСУ российские военные начинают скапливать технику вблизи админграницы Луганской области. По его словам, на Луганщине враг продолжает строительство оборонительных сооружений.
- Также сообщалось, что в ночь с 17 на 18 сентября в Сватово произошел взрыв, который унес жизни примерно 200 солдат российской армии
- 16 сентября возле "прокуратуты" в оккупированном Луганске прогремел сильный взрыв. В результате взрыва погиб так называемый "генпрокурор" оккупантов сергей горенко. В Офисе Президента Украины заявили, что ликвидация горенко – это разборки местных уголовников.
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