Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск, поскольку туда заходили оккупанты.

Кстати Неудачно покурили: в Кадиевке на базе россиян прогремел мощный взрыв

Белогоровка переходила из-под контроля украинских войск

На сегодня (Белогоровка – 24 канал) зачищена и полностью под контролем украинских военных,

– сообщил Гайдай.

Белогоровка на карте

Также глава Луганской ОВА подчеркнул, что нужно запастись терпением "в предвкушении масштабной деоккупации Луганской области". По словам Гайдая, этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской области.

"За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", – добавил он.

Какая ситуация в Луганской области

Вас это может заинтересовать – в центре оккупированного Мариуполя спели гимн Украины: смотрите видео