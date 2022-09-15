Соответствующим заявлением отметился так называемый "глава" квазиреспублики в Луганской области леонид пасечник, пишет 24 канал. Он заявил, что ВСУ добились некоторых успехов.
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Ставленник кремля в Луганской области заявил об успехах ВСУ
Также прихвостень путина сказал, что украинские военные на сегодняшний день "практически возле границ" Луганской области.
На фоне успехов ВСУ лидер боевиков в Луганской области заявил, что якобы нет никаких причин для паники.
Украинские войска добились определенных успехов и фактически дошли до границ Луганской области. Но оснований для паники нет,
– сказал пасечник.
Какая ситуация в Луганской области
- Во время наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской области появилась информация, что украинские военные уже в окрестностях Лисичанска. Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.
- Успехи наступления ВСУ сильно испугали оккупантов, из-за чего россияне и гауляйтеры начали бежать с тех территорий Луганской области, которые были оккупированы еще в 2014 году.
- 12 сентября сообщалось, что ситуация в Луганской области остается напряженной. Там продолжаются позиционные бои, а также оккупанты совершают обстрелы. 14 сентября в Луганской ОВА рассказали, что в области сейчас идут позиционные бои за каждый населенный пункт.
- Глава региона Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области харьковский мгновенный сценарий не повторится. По его словам, за Луганскую область придется тяжело сражаться.
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