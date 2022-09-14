Контрнаступление ВСУ набирает обороты. Неудивительно, что хоть и не стремительными темпами, но началось освобождение Луганской области. О ситуации на фронте рассказывает 24 канал со ссылкой на местные власти.

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Бои идут за каждый населенный пункт

В Луганской ОВА отметили, что в области сейчас ведутся позиционные бои за каждый населенный пункт. Следует понимать, что оккупанты, отступая с Харьковщины, сместили акценты. Враги взялись за содержание тех территорий, которые они временно оккупировали. Вместе с тем возросло количество обстрелов. В ОВА отметили, что в течение ночи по позициям украинских военных избивали 4 раза из РСЗО, 14 – из артиллерии, 13 – из минометов, 2 – из танков.

Враг вывозит из Луганщины награбленное

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, российские захватчики пытаются изо всех сил скрыть подлинные данные о потерях. С этой целью они отключили доступ к интернету по всей территории области. Это, мол, "повысит обороноспособность и безопасность". В то же время враг продолжает вывозить из области украденное имущество.

Ежедневно на пунктах пропуска скапливается несколько сотен автомобилей. Например, на трассе Старобельск – Луганск в очереди стояли около 300 гражданских автомобилей. Отметим, что большинство из них имели номера, зарегистрированные в Харьковской области. Любопытно, что практически весь транспорт был еще и с прицепами. У них, конечно, награбленный оккупантами товар. За рулем автомобилей в этой условной колонне находились российские военные.

Добавим, что врагу несладко в Луганской области. За прошедшие сутки наши военные нанесли 12 ударов по местам скопления как живой силы, так и техники захватчиков. И если мы уже подвели к теме потерь, то пройдемся по ним.

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 53 650 российских бойцов , из которых за минувшие сутки "задвухсотились" 350. Кроме того, на балансе вражеской армии стало на 2180 танков, 4665 боевых бронированных машин, 1290 артиллерийских систем, 1290 артиллерийских систем самолетов, 215 вертолетов, 908 БпЛА, 15 судов, 233 крылатых ракет, 3501 автомобилей и автоцистерн и 120 единиц специальной техники меньше.

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