Об этом сообщили украинские разведчики. В частности, военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии страны-агрессорки пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине.

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Они увольняются со службы без учета каких-либо льгот. В свою очередь, личному составу бригады, который находится в Украине, предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам, такие как смерть близких родственников.

Оккупантам не хватает бойцов

Разведчики отметили, что в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Чтобы решить эту проблему, командование оккупационными войсками решило существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий.

Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого,

– отметили в разведке.

Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военнослужащего через 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз – "отит". Бойцу дали рекомендацию не простуживать ухо. В то же время в операционном вмешательстве ему отказали.

Оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном путем "наличных резервов". Для этого планируется передислоцирование 4 батальонов так называемых кадыровцев. Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов России.

оккупанты готовятся к бегству на Херсонщине

Российские оккупанты так напуганы успешным контрнаступлением ВСУ, что уже готовят себе пути бегства. Речь идет о тех захватчиках, которые находятся в Херсонской области. Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, оккупанты совсем хмурились. Это проявляется в том, что как только кто-то может убежать, они обязательно это делают – правдами и неправдами.

Он добавил, что российские военные обдумывают разные варианты побега. В частности: