Про це повідомили українські розвідники. Зокрема військовослужбовці 5 окремої танкової бригади 36 армії країни-агресорки пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні.

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Вони звільняються зі служби без урахування будь-яких пільг. Натомість особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами, такі як смерть близьких родичів.

Окупантам не вистачає бійців

Розвідники зазначили, що у підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. Щоб розв'язати цю проблему командування окупаційними військами вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій.

Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого,

– зазначили у розвідці.

Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали зі шпиталю. Офіційний діагноз – "отит". Бійцю надали рекомендацію не застуджувати вухо. Водночас в операційному втручанні йому відмовили.

Окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном шляхом "наявних резервів". Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих кадирівців. Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів рф.

Окупанти готуються до втечі на Херсонщині

Російські окупанти так налякані успішним контрнаступом ЗСУ, що вже готують собі шляхи втечі. Мовиться про тих загарбників, які перебувають у Херсонській області. Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, окупанти зовсім похнюпилися. Це проявляється у тому, що тільки-но хтось може втекти, вони обов'язково це роблять – правдами і неправдами.

Він додав, що російські військові обдумують різні варіанти втечі. Зокрема: